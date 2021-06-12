Раніше цього ж дня Президент України Володимир Зеленський анонсував, що США схвалили другу частину безпекової допомоги Україні. І подякував за це адміністрації Джо Байдена.

Тут детальніше Зеленський: Пентагон ухвалив другу частину допомоги Україні на 150 мільйонів доларів

Що містить новий пакет USAI – військової допомоги – Україні

США виділять Україні на питання безпеки додаткові 150 мільйонів доларів. Раніше, 1 березня, США вже погодили 125 мільйонів доларів для України в рамках USAI.

Ці гроші підуть на "навчання, обладнання та дорадчі зусилля",

Щоб "допомогти українським силам зберегти територіальну цілісність країни, захистити її кордони та поліпшити взаємодію з НАТО".

Ці гроші Пентагон погодився видати Києву з огляду на те, що "Україна цього року (мовиться про 2021 – 24 канал) досягла достатнього прогресу в оборонних реформах".

На що дозволено витратити ці гроші

Гроші з нового пакету військової допомоги США можна витратити у 2021 році:

На підвищення летальності наявної зброї.

На розвиток систем управління.

На військові навчання.

На артилерійські радари, безпілотники, захищені засоби зв'язку, електронної війни та військово-медичної евакуації.

У підсумку Пентагон закликав Україну продовжувати проводити реформи, аби забезпечити дотримання принципу демократичного цивільного контролю над військами та оборонними підприємствами.

Зверніть увагу: з 2014 року США виділили Україні допомогу в царині безпеки на суму у понад 2,5 мільярда доларів.

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