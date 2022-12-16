Соединенные Штаты не позволят России диктовать, какую помощь оказывать Украине, подчеркнул спикер Пентагона Пэт Райдер. Подробнее информирует 24 канал.

К теме В Кремле принялись пугать, что Patriot в Украине станут "законной целью России"

Россия не будет диктовать США, какую военную помощь оказывать Украине

Спикер Пентагона во время брифинга отметил, что то, что напавшая на своего соседа Россия уничтожает мирное население и разрушает гражданскую инфраструктуру Украины, решила использовать такие слова, как "провокация", чтобы описать системы, предназначенные для спасения жизней, является "ироническим и очень показательным".

Мы не позволим России диктовать, какую военную помощь передавать,

– подчеркнул Райдер.

Также он добавил, что именно государство-агрессор может деэскалировать ситуацию. В частности, вывести войска и спасти бесчисленное количество невинных жизней. "Но очевидно, что они (россияне – 24 канал) решили удвоиться", подытожил Райдер.

Обратите внимание Patriot для Украины: Кулеба намекнул на хорошие новости из США после разговора Зеленского и Байдена

Очередная порция абсурда от оккупантов

Отметим, что посольство России в Вашингтоне 13 декабря цинично заявило, мол, возможные поставки систем Patriot в Украину "приведут к непредсказуемым последствиям и будут угрожать глобальной безопасности". Кроме того, в Кремле отметили, что ПВО Patriot в Украине станет "законной целью" для России.