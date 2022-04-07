"По нашим оценкам, все россияне уехали", – сказал высокопоставленный представитель Минобороны США.

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По его словам, полный их уход подтвердили только за последние сутки. Чиновник предупредил, что российские войска, вероятно, оставили после себя мины, которые еще предстоит обезвредить.

В Пентагоне подчеркнули, что многие российские подразделения отступают через Беларусь. Пока там не видят, чтобы солдаты вернулись на восток Украины.

По оценкам Пентагона, в Донбассе действуют более 30 российских батальонных тактических групп.

К слову, Главное управление разведки Минобороны Украины получило список российских мерзавцев, совершавших военные преступления против мирных жителей в Буче. Известно, что это была 64-я ОМСБр, именно ее военные совершали убийства и изнасилования. Полный список имен этих извергов – читайте по ссылке.

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