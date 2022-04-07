В Генеральном штабе ВСУ подчеркивают – у российских солдат из выведенных подразделений низкое морально-психологическое состояние. И будет оно только хуже.

Важно В зоне ООС за сутки отбили 9 вражеских атак: уничтожено более 20 единиц техники россиян

Они отказываются возвращаться в Украину

Оккупантов, уже имевших "встречи" с ВСУ, еще и поселили в палаточных городках в нескольких областях России, граничащих с границей Украины. Так они себе живут.

Военнослужащие отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях на территории Украины. Морально-психологическое состояние указанного личного состава низкое и имеет тенденцию к ухудшению.

Напомним, российские оккупанты планируют масштабную атаку на Востоке Украины. Под угрозой Донецкая и Луганская области. Они хотят окружить военных из ООС,