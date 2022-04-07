У Генеральному штабі ЗСУ підкреслюють – в російських солдатів із виведених підрозділів низький морально-психологічний стан. І буде він лише гіршим.

Важливо У зоні ООС за добу відбили 9 ворожих атак: знищено понад 20 одиниць техніки росіян

Вони відмовляються повертатися в Україну

Окупантів, які вже мали "зустрічі" із ЗСУ, ще й поселили у наметових містечках у кількох областях Росії, які межують з кордоном України. Так вони собі живуть.

Військовослужбовці відмовляються брати участь у подальших бойових діях на території України. Морально-психологічний стан зазначеного особового складу низький та має тенденцію до погіршення.

Нагадаємо, російські окупанти планують масштабну атаку на Сході України. Під загрозою Донецька та Луганська області. Вони хочуть оточити військових з ООС,

Важливо – окупанти замітають сліди звірських злочинів у Маріуполі: запрацювали мобільні крематорії: дивіться відео