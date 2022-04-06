Упродовж 6 квітня українські герої успішно відбили 9 атак ворога. Російським окупантам завдали втрат.

Зауважте Українські захисники стримали 3 атаки ворога зі сходу: знищені близько 60 росіян

Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам,

– мовиться у повідомленні.

Українські герої знищили:

6 танків;

5 одиниць броньованої техніки;

6 одиниць автомобільної техніки;

4 артилерійські системи противника.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили:

два літаки;

одну крилату ракету;

один безпілотний літальний апарат ворога.

Українські захисники продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора.

Важливо – Генерал США спрогнозував, скільки триватиме війна: дивіться відео