Упродовж 6 квітня українські герої успішно відбили 9 атак ворога. Російським окупантам завдали втрат.
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Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам,
– мовиться у повідомленні.
Українські герої знищили:
- 6 танків;
- 5 одиниць броньованої техніки;
- 6 одиниць автомобільної техніки;
- 4 артилерійські системи противника.
Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили:
- два літаки;
- одну крилату ракету;
- один безпілотний літальний апарат ворога.
Українські захисники продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора.
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