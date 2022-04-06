6 апреля украинские герои успешно отбили 9 атак врага. Российским оккупантам нанесли потери.

Обратите внимание Украинские защитники сдержали 3 атаки врага с востока: уничтожены около 60 россиян

Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам,
– говорится в сообщении.

Украинские герои уничтожили:

  • 6 танков;
  • 5 единиц бронированной техники;
  • 6 единиц автомобильной техники;
  • 4 артиллерийских системы противника.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили:

  • два самолета;
  • одну крылатую ракету;
  • один беспилотный летательный аппарат врага.

Украинские защитники продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.

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