Вооруженные Силы Украины ликвидировали около 60 российских оккупантов. Также горело много вражеской техники: и танки, и БМП, и артиллерийские тягачи.
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Подбили несколько танков
Украинские военные уничтожили такое количество техники:
- Танков – 3 единицы.
- БМП – 1 единица.
- Миномет с расчетом – 1 единица.
- Артиллерийских тягачей – 6 единиц.
- Самолет – 1 единица.
"Демилитаризация" рашистов продолжается, украинские воины продолжают уверенно отправлять захватчиков на тот свет. Тем более что сегодня в аду окончательно прописался известный фашист жириновский. Следовательно, ему будет с кем поговорить о Чернобаевке,
– пишут в Оперативно-тактической группировке "Восток".
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты хотят полностью захватить Донецкую, Луганскую и Херсонскую области. Также они могут попытаться захватить Харьков. Вооруженные Силы Украины готовы давать отпор.
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