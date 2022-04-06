Вооруженные Силы Украины ликвидировали около 60 российских оккупантов. Также горело много вражеской техники: и танки, и БМП, и артиллерийские тягачи.

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Подбили несколько танков

Украинские военные уничтожили такое количество техники:

Танков – 3 единицы.

БМП – 1 единица.

Миномет с расчетом – 1 единица.

Артиллерийских тягачей – 6 единиц.

Самолет – 1 единица.

"Демилитаризация" рашистов продолжается, украинские воины продолжают уверенно отправлять захватчиков на тот свет. Тем более что сегодня в аду окончательно прописался известный фашист жириновский. Следовательно, ему будет с кем поговорить о Чернобаевке,

– пишут в Оперативно-тактической группировке "Восток".

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты хотят полностью захватить Донецкую, Луганскую и Херсонскую области. Также они могут попытаться захватить Харьков. Вооруженные Силы Украины готовы давать отпор.

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