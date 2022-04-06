Враг пытается захватить три области

В сводке Генштаба говорится, что российские оккупанты готовятся к наступлению на Донбассе, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.

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Также российские оккупанты перегруппируют войска и ведут разведку, пытаются улучшить положение некоторых подразделений на Юге Украины, чтобы захватить Херсонскую область.

Ситуация в Донецкой области

В Генштабе добавили, что оккупанты сосредоточивают основные усилия на наступательных действиях, чтобы прорывать оборону подразделений Объединенных сил на Донецком направлении. Также враг пытается взять под полный контроль город Мариуполь.

Завершается перегруппировка войск и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа, выведенных в районы Брянской и Курской областей,

– сообщили в Генштабе.

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