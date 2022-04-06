Ворог намагається захопити три області

У зведенні Генштабу йдеться, що російські окупанти готуються до наступу на Донбасі, щоб встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей.

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Також російські окупанти перегруповують війська та ведуть розвідку, намагаються покращити положення деяких підрозділів на Півдні України, щоб захопити Херсонську область.

Ситуація в Донецькій області

У Генштабі додали, що окупанти зосереджують основні зусилля на наступальних діях, щоб проривати оборону підрозділів Об’єднаних сил на Донецькому напрямку. Також ворог намагається взяти під повний контроль місто Маріуполь.

Завершується перегрупування військ та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу, що виведені до районів Брянської та Курської областей,

– повідомили в Генштабі.

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