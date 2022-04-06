Це сталося у результаті наступальних дій підрозділів української армії. Про це ввечері 6 квітня розповіли у Генштабі ЗСУ.

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Якою є ситуація у Херсонській області

Напередодні міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що наші захисники відтісняють окупантів на Херсонщині. Згодом Арестович розповів, що росіяни вже підготували до здачі й сам обласний центр. "Вони серйозно розглядають такий варіант, щоб залишити місто. Але це не означає, що Херсон звільнять вже завтра", – пояснив він.

Успіхи наших військових на Запоріжжі

До слова, раніше ЗСУ звільнили від російської окупації низку населених пунктів й на Запоріжжі. Росіян прогнали, зокрема, із Затишшя, Малинівки, Веселого, Зеленого Гаю, Червоного.

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