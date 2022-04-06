Это произошло в результате наступательных действий подразделений украинской армии. Об этом вечером 6 апреля рассказали в Генштабе ВСУ.

К теме Местные даже сами себя освободят – Хлань о том, что Херсонщину "сдать" невозможно

Какова ситуация в Херсонской области

Накануне министр обороны Алексей Резников сообщил, что наши защитники оттесняют оккупантов в Херсонской области. Впоследствии Арестович рассказал , что россияне уже подготовили к сдаче и сам областной центр. "Они серьезно рассматривают такой вариант, чтобы покинуть город. Но это не значит, что Херсон освободят уже завтра", – пояснил он.

Удачи наших военных на Запорожье

К слову, ранее ВСУ освободили от российской оккупации ряд населенных пунктов и в Запорожье . Россиян прогнали, в частности, из Затишья, Малиновки, Веселого, Зеленого Гая, Червоного .