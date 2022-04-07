В настоящее время часть выведенных российских подразделений по-прежнему находится на российской территории. Военные живут в палаточных городках в приграничных с Украиной областях.
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Что происходит сейчас на Донецком направлении
На Донецком направлении враг продолжает накрывать артиллерийскими обстрелами город Попасная. Это для того, чтобы откинуть подразделения ВСУ и возобновить свое наступление на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку.
Оккупанты попытались прорвать оборону украинских защитников в районе Новотошковского. Однако это агрессорам не удалось.
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