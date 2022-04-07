"За нашими оцінками, всі росіяни поїхали", – сказав високопоставлений представник Міноборони США.

До теми Частина виведених підрозділів Росії живе в наметових містечках: вона не хоче воювати

За його словами, повний їх відхід підтвердили лише за останню добу. Чиновник попередив, що російські війська, ймовірно, залишили після себе міни, які ще потрібно знешкодити.

У Пентагоні наголосили, що багато російських підрозділів відступають через Білорусь. Поки там не бачать, щоб ці солдати повернулися на схід України.

За оцінками Пентагону, на Донбасі діють понад 30 російських батальйонних тактичних груп.

До слова, Головне управління розвідки Міноборони України отримало список російських мерзотників, які вчиняли воєнні злочини проти мирних мешканців в Бучі. Відомо, що це була 64-а ОМСБр, саме її “військові” здійснювали вбивства та зґвалтування. Повний перелік імен цих нелюдів – читайте за посиланням.

Важливо: До Бучі та Ірпіня добавились Бородянка і Макарів, – Поворозник