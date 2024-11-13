Губернатор региона уверял, что якобы повреждений и раненых людей нет. Однако повреждения таки есть, пишет 24 Канал, ссылаясь на рассказ местных ASTRA.

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У россиян дроны попали по нефтехранилищу

Местные россияне рассказали изданию, что дроны атаковали нефтехранилище "Комбинат Утес Росрезерва" в поселке Монтажный. По данным местных и согласно опубликованным кадрам, один резервуар получил повреждения.

Издание геолокувало видео и подтвердило, что его сняли с комбината,

– утверждают журналисты.

Более того, согласно открытым данным, нефтегазовая компания "Комбинат Утес Росрезерва" размещена в Пензе, а именно – в поселке Монтажном на улице Ушакова, 18.

Дроны повредили резервуар нефтехранилища: смотрите видео

Из открытых данных известно, что комбинат составляет и хранит продукты нефти и продукты ее переработки.

Последствия атаки дронами: смотрите видео

Утром 13 ноября губернатор региона заявил, что впервые с начала войны дроны атаковали регион. Они упали якобы в лесном массиве поселка Монтажное.