Вражеский склад поразили беспилотниками. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Силы обороны поразили склад на Белгородщине

В ночь на 12 ноября в Белгородской области раздавались мощные взрывы. Пропагандисты утверждали об атаке дронов, но уверяли, что "пе-ве-о" сбивает все цели.

Сейчас в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны совместно с Силами беспилотных систем и во взаимодействии с другими подразделениями поразили склад с горюче-смазочными материалами. Говорится о нефтебазе "Осколнефтеснаб", которая расположена возле города Старый Оскол на Белгородщине.

Сейчас результаты боевой работы уточняются. Впрочем, по предварительной информации, на территории объекта вспыхнул пожар.

Поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для армии российских оккупантов и существенно снижает их наступательный потенциал,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Ранее в результате атаки дронов вспыхнула военная часть врага на территории Брянской области. Традиционно оккупанты утверждали, что якобы разрушений и пострадавших нет, однако яркие кадры пожара, которые публиковали в сети, указывают на обратное.