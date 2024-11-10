Телеграм-канал Exilenova+ написал, что воинскую часть россиян охватил огонь. В частности, пожар вспыхнул на локации 53.2247723, 34.3965418.

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Что известно о пожаре в Брянске

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что по состоянию на 4:23 10 ноября по Киеву они якобы "сбили" три беспилотника.

Ориентировочно в 5:27 оккупанты продолжали жаловаться на атаку дронов. Буквально через 10 минут приспешник Путина заявил, что они якобы продолжали "уничтожать" дроны над территорией Брянской области.

Четырнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа "обнаружено и уничтожено" подразделениями ПВО минобороны России,

– заявил Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Однако заверил, что на месте почему-то работали экстренные службы.

Пожар у россиян в Брянске: смотрите видео

Уже по состоянию на 5:33 в телеграмм-канале написали, что горит военная часть. Впоследствии появились фото и видео мощного пожара.

Дроны атаковали военную часть россиян: смотрите видео

В телеграмм-канале написали, что горит 1060 центр материально-технического обеспечения.

Кстати, источники источники 24 Канала рассказали, что дроны СБУ и ССО в ночь на 9 ноября поразили Алексинский химкомбинат, производящий порох и боеприпасы для России.