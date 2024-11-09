По словам директора департамента закупок Глеба Каневского, в этом году Минобороны потратило 50 миллиардов гривен на покупку беспилотников, передает 24 Канал.

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Сколько средств ушло на создателей "хлопка" в России

Известно, что Агентство оборонных закупок законтрактовало и оплатило авансы за дроны "deep strike" на 20 миллиардов гривен.

Каневский уточнил, что долгосрочные контракты на изготовление дальнобойных БПЛА уже получило пять украинских компаний.

Напомним, что отечественные дроны способны поражать цели на расстоянии более 1000 километров от линии соприкосновения. Их активно используют для атаки в глубоком вражеском тылу.

Всего в 2024 году АОЗ профинансировала закупку оружия на 300 миллиардов гривен, среди которых 50 процентов – контракты с отечественными производителями.

Каневский считает, что вскоре, кроме Минобороны, в дроновое производство Украины будут поступать международные инвестиции. Иностранцев привлечет то, что у нас будет готовая производственная база, которая прошла кодификацию и имеет государственные контракты.

К слову, в вечернем обращении президент Зеленский заявил, что Украина пересекла отметку в 100 изготовленных ракет. Более 800 компаний работают над производством оружия, в частности артиллерии и дронов, для ВСУ.