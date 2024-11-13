Губернатор регіону запевняв, що нібито пошкоджень та поранених людей немає. Проте пошкодження таки є, пише 24 Канал, посилаючись на розповідь місцевих ASTRA.
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У росіян дрони влучили по нафтосховищу
Місцеві росіяни розповіли виданню, що дрони атакували нафтосховище "Комбінат Утьос Росрезерва" у селищі Монтажний. За даними місцевих та згідно з опублікованими кадрами, один резервуар зазнав пошкоджень.
Видання геолокувало відео та підтвердило, що його зняли з комбінату,
– стверджують журналісти.
Ба більше, згідно з відкритими даними, нафтогазова компанія "Комбінат Утьос Росрезерва" розміщена у Пензі, а саме – у селищі Монтажному на вулиці Ушакова, 18.
Дрони пошкодили резервуар нафтосховища: дивіться відео
З відкритих даних відомо, що комбінат складає та зберігає продукти нафти та продукти її перероблювання.
Наслідки атаки дронами: дивіться відео
Вранці 13 листопада губернатор регіону заявив, що вперше з початку війни дрони атакували регіон. Вони впали нібито в лісовому масиві селища Монтажне.