Листовки передал "Корпус пропаганды перебежчиков", членами которого являются бывшие северокорейские солдаты и их семьи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yonhap.

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Перебежчики просят применить психологическую войну против армии КНДР

Перебежчики передали листовки в посольство Украины в Сеуле с просьбой распространить их среди северокорейских солдат в России.

Кроме призыва дезертировать, там содержатся также инструкции о том, как это сделать. Вместе с листовками были переданы аудиофайлы с подобными сообщениями.

Такую же партию хочет передать лидер группы Чан Се Юл украинским военным в Брюсселе.

А еще он собирается обратиться к президенту Зеленскому с призывом "применить психологическую войну против северокорейских солдат". В письме к главе Украины Чан отметил, что "украинские военные могут обеспечить массовую капитуляцию и дезертирство среди северокорейских солдат, если будет мобилизована проактивная психологическая война".

Напомним, что недавно перебежчики из КНДР рассказали, почему северокорейцы хотят поехать воевать в Украину. Они объяснили, что солдаты Северной Кореи считают такую возможность шансом заработать деньги, а еще – получить привилегии для своих семей. Так, Путин обещает им выплаты больше, чем северокорейские зарплаты. Правда, неизвестно, попадут ли эти деньги вообще в руки солдат.