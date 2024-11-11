Листівки передав "Корпус пропаганди перебіжчиків", членами якого є колишні північнокорейські солдати та їхні сім'ї. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Yonhap.

Дивіться також Росія зібрала на Курщині 50 тисяч солдатів, зокрема КНДР: чи здатні вони переломити хід війни

Перебіжчики просять застосувати психологічну війну проти армії КНДР

Перебіжчики передали листівки до посольства України в Сеулі із проханням розповсюдити їх серед північнокорейських солдатів у Росії.

Окрім заклику дезертувати, там містяться також інструкції щодо того, як це зробити. Разом із листівками були передані аудіофайли з подібними повідомленнями.

Таку ж партію хоче передати лідер групи Чан Се Юл українським військовим у Брюсселі.

А ще він збирається звернутися до президента Зеленського із закликом "застосувати психологічну війну проти північнокорейських солдатів". У листі до глави України Чан зауважив, що "українські військові можуть забезпечити масову капітуляцію та дезертирство серед північнокорейських солдатів, якщо буде мобілізована проактивна психологічна війна".

Нагадаємо, що нещодавно перебіжчики з КНДР розповіли, чому північнокорейці хочуть поїхати воювати в Україну. Вони пояснили, що солдати Північної Кореї вважають таку можливість шансом заробити гроші, а ще – отримати привілеї для своїх родин. Так, Путін обіцяє їм виплати більші, аніж північнокорейські зарплати. Щоправда, невідомо, чи ці гроші взагалі потраплять у руки солдатів.