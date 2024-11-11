Таку думку 24 Каналу висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що все ж для справжнього прориву та успіху Росії цих сил не є достатньо. Крім того, ще невідомо, яку роль будуть відігравати військові КНДР, враховуючи, що їм потрібен час на інтеграцію у військо країни-агресорки.

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Чи здатні росіяни та війська КНДР переломити хід війни

Голова Ради резервісті розповів, що коли ЗСУ розпочали Курську операцію, їм протистояли 10 – 15 тисяч різних російських угруповань. Це були війська ФСБ, Рамзана Кадирова та прикордонники. Станом на зараз російський контингент, за різними оцінками, налічує 40 – 50 тисяч. Якби на Курщині не було бойових дій, росіяни справді б могли наростити свою кількість до 60 тисяч, але через втрати мають можливість стабільно утримувати меншу цифру.

Це ті сили, які можуть зупинити наступ Збройних сил, але це не ті сили, які спроможні проводити масштабну військову операцію з витіснення Збройних Сил. Для успіху їм потрібно наростити вдвічі більше,

– наголосив Тимочко.

Зараз росіяни всі сили та засоби кидають на лінію фронту в Україні, інформаційно в Росії ж питання Курської області максимально "приглушили".

Зауважте! Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що зараз росіяни в Курській області готуються до фінального "ривка", тобто масштабного контрнаступу. Для цього вони вже активізували наступальні дії з кількох напрямків.

Водночас росіяни мають певні причини, щоб намагатись витіснити ЗСУ з Курщини і контингент військ КНДР, за словами голови Ради резервістів, суттєво підсилить їхні спроможності.

Північнокорейські військові можуть або безпосередньо брати участь в боях, або працювати в тилу для забезпечення армії і в такий спосіб "дати місце" росіянам для контрнаступу. Чи будуть їх відправляти на "м’ясні штурми" – поки що невідомо, все залежатиме від їхньої майбутньої кількості.

Однак відомо точно, що їм потрібно буде багато часу для адаптації в російській армії.

Росіянам в досить короткий термін вдасться наростити свій військовий контингент в межах 5 – 10 тисяч особового складу до того, який є зараз. Це серйозні сили в сучасних умовах бойових дій, але не можна сказати, що вони зможуть переломити хід війни,

– підкреслив він.

Тимочко зазначив, що Курська операція показала неготовність Росії до оборони, неготовність російського населення до консолідації. Водночас до операції була не готова і Європа, яка дозволила Владіміру Путіну залучити війська ще одного диктатора.

Якби Путін не залучив 10 тисяч північнокорейців, він би в різний спосіб залучив росіян. Треба розуміти, що ми будемо воювати з цифрою. Питання, наскільки ця цифра буде озброєна і якісна,

– додав голова Ради резервістів.

До слова, Путін підписав закон про ратифікацію Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією і КНДР. Ключовим моментом є взаємна військова допомога.