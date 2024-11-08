Солдати з Північної Кореї вже взяли участь у бойових діях на Курщині і зазнали перших втрат. На пресконференції за підсумками саміту Європейської політичної спільноти Володимира Зеленського попросили прокоментувати реакцію країн Заходу на залученість КНДР у війну проти України, передає 24 Канал.

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Що сказали на Заході про участь КНДР у війні

Є країни, які відреагували гучно. Є країни, які не відреагували. Є країни, які відреагували, але тихо. Ми працюємо з ними,

– відповів президент.

За словами глави держави, дві речі визначатимуть, чи є достатньою реакція союзників на північнокорейських військових у боях проти України.

Перше – це нова хвиля ескалації, безумовно, з російської сторони. Багато лідерів говорили, що, якщо буде нова хвиля ескалації, то Україні можуть відкрити можливість на застосування далекобійних ударів. "Я вважаю, що це саме той момент, коли треба це зробити", – додав Зеленський.

Друге – це збільшення використання Росією північнокорейського контингенту. Це може відбутися, якщо Україні не дадуть відповідну зброю, і не буде необхідного політичного тиску на країну-агресорку.

Путін завжди дивиться, яка реакція світу. Я вважаю, що на сьогодні вона недостатня,

– підсумував президент.

До слова, у Держдепі запевнили, що консультуються з партнерами щодо належної відповіді на розгортання північнокорейських солдатів у Курській області.