Солдаты из Северной Кореи уже приняли участие в боевых действиях на Курщине и понесли первые потери. На пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества Владимира Зеленского попросили прокомментировать реакцию стран Запада на вовлеченность КНДР в войну против Украины, передает 24 Канал.

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Что сказали на Западе об участии КНДР в войне

Есть страны, которые отреагировали громко. Есть страны, которые не отреагировали. Есть страны, которые отреагировали, но тихо. Мы работаем с ними,

– ответил президент.

По словам главы государства, две вещи будут определять, является ли достаточной реакция союзников на северокорейских военных в боях против Украины.

Первое – это новая волна эскалации, безусловно, с российской стороны. Многие лидеры говорили, что, если будет новая волна эскалации, то Украине могут открыть возможность на применение дальнобойных ударов. "Я считаю, что это именно тот момент, когда надо это сделать", – добавил Зеленский.

Второе – это увеличение использования Россией северокорейского контингента. Это может произойти, если Украине не дадут соответствующее оружие, и не будет необходимого политического давления на страну-агрессора.

Путин всегда смотрит, какая реакция мира. Я считаю, что на сегодня она недостаточна,

– подытожил президент.

К слову, в Госдепе заверили, что консультируются с партнерами относительно надлежащего ответа на развертывание северокорейских солдат в Курской области.