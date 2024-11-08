Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества. По словам президента, реакция мира на фактическое участие КНДР в войне против Украины является недостаточной.

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Среди военных КНДР есть потери

Владимир Зеленский сказал, что военные из Северной Кореи, которые прибыли в приграничные районы России для ведения боевых действий, уже понесли первые потери.

По Северной Корее – 11 тысяч северокорейских солдат на сегодня присутствуют на территории Российской Федерации в приграничье с Украиной, в северной части нашего государства, а именно в Курской области. Часть этих войск уже участвовала в боевых действиях против украинских военных, и уже есть потери – это факт,

– подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, если реакция мира останется недостаточной, Россия прибегнет к гораздо большему использованию северокорейского контингента.

Сейчас мы предупреждаем и считаем, что следующим шагом, если мы не будем применять соответствующее оружие и политическое давление на Российскую Федерацию, может быть гораздо более широкое применение северокорейского контингента. Потому что Путин всегда смотрит, какая реакция мира. Я считаю, на сегодня она недостаточна,

– подытожил президент Украины.

К слову, ранее СМИ также сообщили, что Южная Корея рассматривает возможность отправки наблюдателей в Украину. Страна может пойти на такой шаг из-за переброски в Россию военных КНДР.