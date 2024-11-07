Владимир Зеленский обеспокоен присутствием северокорейских войск на территории России, в частности в Курской области. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на пресс-конференцию по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества.

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О чем Зеленский говорил на саммите

По словам президента, если мировое сообщество не прибегнет к решительным мерам по этой ситуации, это только поощрит Россию увеличить количество северокорейских военных на фронте.

Сейчас в России находятся около 11 тысяч солдат КНДР, и некоторые из них уже сталкивались в боях с ВСУ. Зеленский отметил, что такое втягивание армии другого государства в конфликт является новой эскалацией со стороны России, и подчеркнул важность слаженной реакции со стороны международного сообщества.

Есть страны, которые отреагировали громко, есть страны, которые не отреагировали, есть страны, которые отреагировали тихо. Но мы работаем с ними,

– добавил президент Украины.

Зеленский указал, что еще в самом начале украинская сторона предупреждала о вероятном увеличении контингента, и на данный момент существует реальная угроза дальнейшего усиления присутствия северокорейских солдат, если Россия не получит от мира жесткого ответа.

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