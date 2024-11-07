Володимир Зеленський стурбований присутністю північнокорейських військ на території Росії, зокрема в Курській області. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на пресконференцію за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти.

Дивіться також Рютте пояснив, як війська КНДР у війні з Україною загрожують Європі та глобальній безпеці

Про що Зеленський казав на саміті

За словами президента, якщо світова спільнота не вдасться до рішучих заходів щодо цієї ситуації, це лише заохотить Росію збільшити кількість північнокорейських військових на фронті.

Зараз в Росії перебувають близько 11 тисяч солдатів КНДР, і деякі з них вже зіштовхувалися у боях з ЗСУ. Зеленський зазначив, що таке втягування армії іншої держави у конфлікт є новою ескалацією з боку Росії, і підкреслив важливість злагодженої реакції з боку міжнародної спільноти.

Є країни, які відреагували гучно, є країни, які не відреагували, є країни, які відреагували тихо. Але ми працюємо з ними,

– додав президент України.

Зеленський вказав, що вже на самому початку українська сторона попереджала про ймовірне збільшення контингенту, і на цей момент існує реальна загроза подальшого посилення присутності північнокорейських солдатів, якщо Росія не отримає від світу жорсткої відповіді.

Війська КНДР в українсько-російській війні: останні новини