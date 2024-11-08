Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, добавив, что не представляет, как в таком случае Трамп может пойти на уступки Путину. Больше о выборах в США, чего Украине ждать от Трампа – читайте далее в материале.

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У администрации Трампа будут другие взгляды

Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января 2025 года, а пока страной будет руководить Джо Байден. Кажется, что сейчас Украина оказалась почти, как на шпагате – нам надо сохранить хорошие отношения с демократами и наладить контакт с республиканцами. Мы хотели бы видеть для себя какие-то "подарки" на Новый год от администрации Байдена. А также хотелось бы понимать, что же ждать от Трампа. Он наделал очень много заявлений за то время, как баллотировался на второй срок.

Начнем с того, что я предлагаю оставить заявления в предвыборном периоде. Потому что одно дело, когда это кандидат в президенты – надо учитывать жесткости кампании, жесткости противостояния между демократами и республиканцами. Это была крайне насыщенная противостояниями кампания. Совсем другое, когда мы уже имеем президента. Соответственно – президента Трампа. Нам важно не ориентироваться на все эти конспирологические теории и планы, на все эти заявления, потому что все будет иметь немножко другой вид.

Теперь переходим к пониманию шпагата или не шпагата? Нет, я считаю, что это просто трансформация политического этапа. Безусловно, он будет иметь другой вид при республиканцах, чем при демократах, потому что все же внешняя политика периодически требует других взглядов. Администрация Трампа будет смотреть на определенные вызовы, которые сегодня стоят в глобальном политическом пространстве, – иначе.

Но, еще раз, Украина имела институциональную поддержку от Республиканской демократической партии и на уровне лидеров, и на уровне коллективном уровне. Более того, Украина имела коммуникации и с Камалой Харрис, и с Дональдом Трампом, когда они были кандидатами, а также с администрацией Байдена.

Все это на уровне президента Украины, на уровне тех или иных чиновников, которые могли сформировать представление об Украине с точки зрения, что это за страна. Скажем откровенно, мы так вкладывались в свою субъектность на глобальных рынках. Именно во время полномасштабного вторжения и во время первого вторжения России в Украину в 2014 году – эта субъектность существенно возросла. Это позволило:

открыть гораздо шире двери для коммуникаций;

создать дополнительные площадки для этих коммуникаций;

уровень президента Владимира Зеленского позволяет ему коммуницировать на равных со многими лидерами других стран и напрямую доносить до них позицию – не искаженную, не какую-то с интерпретациями.

Что будет с помощью Украине

Относительно позиции поддержки Украины. Ожидаем, что администрация Байдена будет придерживаться договоренностей, которые есть, и элегантно или правильно доработает свою каденцию. А в рамках этого элегантного окончания каденции как раз таки и есть необходимость дополнительно надавить на Россию в направлениях экономики, дипломатии и т.д., и одновременно существенно нарастить военную поддержку Украины.

Почему? Потому что мы сегодня имеем непосредственно глобализацию конфликта, когда на стороне России в войне участвует, например, Северная Корея. Непосредственно на поле боя. Поэтому было бы желательно, чтобы ключевой союзник Украины, то есть США, на это отреагировали – хотя бы поставкой дополнительных милитарных объемов.

Теперь о понимании того, как ситуация с новым президентом (Трампом – 24 Канал) дальше будет влиять на помощь Украине. Я на это смотрю прагматично. Будет немножко странно, если России, которая сегодня, не имея на это соответствующих оснований, претендует на глобальное лидерство, на переформатирование глобального пространства, которая откровенно предлагает принять участие в этом распределении влияний таким токсичным странам, как Иран или КНДР, – позволят доминировать.

Я себе не представляю этого, учитывая психотип Трампа и то, что он говорит о необходимости вернуть США величие, то есть сделать их репутационно настолько мощными, чтобы само слово "США" вызвало ужас и панику у потенциальных агрессоров. А тогда он скажет: "давайте мы проиграем войну России"? Почему "проиграем"? Воюет же не только Украина против России. Воюет альянс, который построила Россия, и альянс, который построила Украина вместе с Соединенными Штатами, Великобританией и так далее.

Именно поэтому я не представляю, что США говорят, мол, давайте пойдем на условия России, заморозим войну и отдадим ей то, что она хочет. Поэтому позволят России силой захватывать территории, доминировать среди ряда стран и окончательно уничтожить международное право и тому подобное. Переходя на психотип господина Трампа – очень слабо себе это представляю.

США доминируют, эффективно проводят большое количество программ сдерживания других потенциальных агрессоров. Не буду называть эти страны, ведь понимаем, о ком говорим. Штаты доминируют технологически и финансово, имеют максимально тесные связи с ЕС и так формируют максимально доходное глобальное экономическое пространство, то есть пространство, где можно получать супердоходность.

А что может предложить Россия? Ничего, но при условии, что Россия остается там, где она сегодня, – нигде. То есть она репутационно окончательно теряет все свои остаточные влияния после Советского Союза, которые были переданы России. Это же нонсенс, если Россия, которая не имеет что предложить миру – ни технологий, ни финансов, кроме коррупционных и сырья, путем прямого масштабного насилия получит ведущее место за глобальным столом.

Поэтому спокойно относимся ко всем предвыборным заявлениям и всем этим "планам" окончания войны, замораживания "конфликта", которые сегодня печатают те или иные медиа со ссылкой на какие-то анонимные источники в окружении Трампа. Давайте дождемся трех вещей:

формирования администрации Трампа, где будет четко понятно, кто за какие направления отвечает – нацбезопасность, оборона, внешняя политика, финансы, юстиция и тому подобное;

официальных переговоров на разных уровнях. Безусловно, тесной коммуникации между президентом Зеленским и президентом Трампом, а тогда переговоров на разных площадках. Для того, чтобы было объективизировано, что такое война, какова ее природа, какие последствия того или иного финала. Кроме того, дождемся, когда будут сформированы аналитические центры в администрации, которые смогут гораздо глубже дать представление об этой войне;

реальной публичной, официальной презентации стратегии Трампа в отношении России, войны в Украине и конфликтов, которые сегодня набирают силу с помощью России в разных регионах.

После этого сможем уже говорить о соответствующей юридической, финансовой и фактической финализации этой войны.



Дональд Трамп победил на выборах / Getty Images

О "завершении войны за 24 часа" и "отказе от НАТО"

Когда вы говорите обо всех этих вбросах, я так понимаю, что вы имеете в виду The Wall Street Journal и их статью о том, что Трамп готовит "мирный план" для Украины, в котором якобы есть отказ от НАТО на 20 лет и замораживание фронта. Трамп, который говорил о том, что завершит войну в Украине за 24 часа, хотя все понимают, что это невозможно сделать. Однако этот мирный план, насколько он может быть реальным?

Немножко странно такие вещи читать. Однако это же не первый план, о котором пишут медиа, в частности The Wall Street Journal или другие американские, британские, европейские газеты. Они постоянно "все знают" – какие у кого планы.

Но давайте объективно. Замораживание фронта – это точно о финале войны? Мы же об этом уже неоднократно говорили – Россия вообще не решила своих вопросов. Какие это вопросы? Она манифестно убивает большое количество людей; через насилие хочет доминировать в Европе, однако получила огромные репутационные потери.

Прежде всего обнуление милитарной репутации, обнуление личной репутации Путина. Они люто ненавидят Украину. Россия остается милитарной страной с авторитарной вертикалью. Она не выполнила своих задач. Более того, она не отвечает за последствия войны, а также за сотни тысяч фактов военных преступлений или преступлений против человечности в отношении гражданского населения.

Кроме того, Россия перестроила свою экономику. Да, сегодня она имеет определенные ресурсные ограничения, но это сегодня, завтра может быть немножко иначе. Россияне переформатировали торговые отношения с рядом стран и активно сотрудничают со странами так называемого Глобального Юга, зарабатывая на тех рынках все, что им нужно для финансирования войны.

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То есть такая страна остановится на замороженных территориях, не имея ответственности за преступления, и не будет атаковать страны Балтии, Северной Европы, не будет вмешиваться в выборы в Молдове или Грузии, не будет финансировать террористические сети и т.д.? Должен быть какой-то ответ, почему она это не должна делать; почему должна прислушиваться?

С другой стороны, Украина после 3 лет войны, после потерь, которые понесла, должна отказаться от всех гарантий безопасности и сказать, мол, готова, чтобы ее продолжали убивать? То есть теракты, провокации, обстрелы, экономические блокады, чтобы мы превратились в серую страну, из которой все бегут. Мы точно хотим этого? При этом нам говорят, что будут поставлять оружие.

У нас есть соответствующая ненависть к России, она абсолютно обоснована, объективная. Опять же, потому что не решен ключевой вопрос – взять долги, которые нам задолжала Россия. Все: юридические, физические, фактические, территориальные, финансовые.

Итак, нам дают оружие, но мы его не используем, Россия нас провоцирует – мы опять ничего не делаем. Это же невозможный сценарий. Кроме того, Россия показывает, что не существует международного права, правил или территориальной целостности. Мол, если у вас будет сила, вы в любой момент можете забрать у любого, какую захотите землю.

У нас не было с Россией никаких спорных территорий, она просто пришла забрать у нас то, что наше. Но в других регионах есть спорные территории, есть конфликты вокруг этого, которые сегодня удалось урегулировать, опять же, заморозить на основании международного права. Все это будет масштабировано.

Откуда берется этот срок в 20 лет?

А что должен решить срок в 20 лет? Как я понимаю – вопрос существования Украины. Нет Украины, есть сожженная территория, сожженная земля, тогда нет проблемы вступления или не вступления в НАТО.

Здесь я перейду к репутации НАТО. Очень важно это понять. Россия действительно провоцировала Альянс, и хотя еще не воевала с НАТО, но понимает, что на этом этапе своей милитарной промышленности не способна воевать с Альянсом. Однако понимает, что надо делать и работает над тем, чтобы переформатировать свое оборудование, свое оружие в течение 5 – 7 лет.

НАТО доказывает репутационно, что не готово воевать, оно готово к политическим формулировкам на условиях стран-агрессоров. Что вы тогда будете иметь через некоторое время? Страну, которая не может существовать иначе, чем в состоянии войны. Нет разницы холодной или горячей войны, кибервойны, или пропагандистской. Она в любом случае вас будет атаковать и провоцировать, а вы не готовы психологически.

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Украина психологически, к сожалению, готова воевать, но технологически не готова, учитывая объемы России, Северной Кореи и Ирана. Ресурсно надо все же иметь поддержку Альянса. НАТО, наоборот, ресурсно имеет все, что нужно для обнуления самой агрессивной милитаристской страны, но психологически не готово к этому. При этом ресурсно могло бы помочь сегодня сделать это тем, кто готов психологически.

Они этого не делают, чтобы что? Чтобы через 5 – 7 лет иметь дело с совсем другой российской армией вторжения. Почему? Потому что Россия сегодня является милитарной страной, которая перестроила не только экономику, но и социальную структуру своего общества. То есть ключевыми и влиятельными лицами являются как раз такие участники так называемой "сво". У них есть где-то 2 – 3 миллиона людей, которые прошли через "сво" и не умеют ничего делать, кроме как убивать.

Куда Россия, которая не является технологически развитой страной, денет этих людей? Что она им предложит? Вернуться на свои никчемные территории, например, в Бурятию, где нет как зарабатывать деньги? И они будут вести себя законопослушно? Они привыкли безнаказанно убивать, у них есть для этого амнистии, но они спокойно будут жить дальше?

На что Трамп никогда не пойдет в отношении Путина

Вы сказали о том, что не стоит слушать предвыборные обещания Дональда Трампа, потому что предвыборные обещания и обещания уже на посту президента – это немного разные вещи. Мнения слушать или не слушать, о чем говорит Трамп, расходятся.

Вопрос не в том, слушать или не слушать. Слушать обязательно надо, чтобы понять, по крайней мере, логику тех или иных объяснений. То есть что он имеет в виду и как эта логика трансформируется в соответствии с получением дополнительных данных.

Но все, что касается усиления США – он делает, особенно все, что касается внутренней политики. Все, что касается репутационных потерь Штатов – он на это не пойдет, это очевидно. Почему? Потому что у него психотип построен немножко иначе, чем у других лидеров, например, у европейских. Я не имею в виду, что это плохо или хорошо. Нет, это просто разное мировоззрение.

Трамп – это человек, который хочет доминировать, который постоянно должен доказывать свое глобальное, внутреннее лидерство. Это на внутреннем пространстве он хочет быть, и был во время первой каденции, более эффективным именно менеджером с точки зрения регулирования накопленных внутренних проблем. Это программа личного доминирования в таком продавливании решения тех или иных проблем. Так же и глобальное доминирование.

В то же время Путин пытается доказать, что равных ему нет. С точки зрения, что он готов давить на всех, чтобы получить то, что ему хочется. Независимо от того, достойна ли Россия это иметь или нет. Например, сидеть в G8, как это было, или считаться с большой глобальной страной. Путин хочет доказать всем, что Россия – это "сверхдержава", к которой должны не только прислушиваться, но и относиться с огромным уважением, идти на встречу в любых вопросах. Даже если эти вопросы идут вразрез с международным правом.

Это вопрос, кто будет доминировать. Например, Путин приходит, и есть такой, как Трамп, который говорит: "Нет, есть правила, мы за ними стоим, и ты или их придерживаешься, или мы будем тебя наказывать за нарушение этих правил". Потому что не может быть, скажем, полудоминирования. Мол, здесь я доминирую, я – главный, а здесь – хорошо, отдадим Путину то, что он хочет.

Мы же видим, что сегодня происходит, в частности в так называемом нейтральном поясе. Все ожидают, позволят ли Путину быть безнаказанным, обнулять то, что создали демократические цивилизации, окончательно похоронить международное право и что-то новое строить. Путин об этом говорит, и все этого ожидают.

Присутствие Северной Кореи на театре боевых действий в Европе – это уже совсем другая реальность. Возможно, в Европе не все осознают, потому что они далеко от театра боевых действий. Путин эту реальность конструирует, он говорит, что ему все равно, и он это делает. А завтра, если не будет ответной реакции на КНДР, он дожмет, чтобы в войне против Украины в Европе присутствовали войска Башара аль-Асада, которые в Сирии, и так далее. Тогда вокруг Путина будет формироваться концепция доминирования через насилие.

Я себе не представляю, что Трамп может сказать: "Я крутой здесь – на внутреннем рынке, мы работаем здесь с мигрантами, экономическими проблемами, с внутренним национальным долгом. А здесь нет – здесь мы отдаем на откуп все". И дальше вы теряете экономическое, технологическое, финансовое, моральное, дипломатическое доминирование в мире. Зачем это США? Что они будут получать взамен? Ничего.

Вторую часть интервью с Михаилом Подоляком читайте вскоре на сайте 24 Канала!