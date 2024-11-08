Об этом отметил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Участие войск КНДР в войне против Украины

Мы консультируемся с нашими союзниками и партнерами относительно надлежащего ответа на развертывание северокорейских солдат в Курской области и их потенциального привлечения к боевым действиям,

– рассказал он.

В то же время представитель Госдепа отметил, что "пока не может сделать официальных объявлений о каких-либо конкретных решениях".

По его словам, "ответ на агрессию России является не только ответом США". Поэтому он напомнил, что с этой целью была собрана "целая коалиция, которая объединила полсотни стран".

"От имени Соединенных Штатов мы продолжим поддерживать Украину, мы в дальнейшем будем поддерживать ее на поле боя, и мы будем работать над сохранением альянса, который мы создали", – заявил Миллер.

Кроме этого, представитель Госдепартамента отметил, что США также заявили об обеспокоенности перед Китаем в связи с усилением взаимодействия между Россией и КНДР.