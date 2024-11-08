Про це зазначив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Участь військ КНДР у війні проти України

Ми консультуємося з нашими союзниками та партнерами щодо належної відповіді на розгортання північнокорейських солдатів у Курській області та їхнього потенційного залучення до бойових дій,

– розповів він.

Водночас речник Держдепу зазначив, що "поки не може зробити офіційних оголошень щодо будь-яких конкретних рішень".

За його словами, "відповідь на агресію Росії є не лише відповіддю США". Тож він нагадав, що з цією метою було зібрано "цілу коаліцію, яка об'єднала півсотні країн".

"Від імені Сполучених Штатів ми продовжимо підтримувати Україну, ми надалі підтримуватимемо її на полі бою, і ми працюватимемо над збереженням альянсу, який ми створили", – заявив Міллер.

Крім цього, представник Держдепартаменту зазначив, що США також заявили про занепокоєння перед Китаєм у зв'язку із посиленням взаємодії між Росією і КНДР.