Об этом сообщило министерство обороны Великобритании 21 августа.

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Россия перебрасывает космические войска на Курщину

Ссылаясь на отчет российского расследовательского издания "Важные истории", разведка Великобритании сообщает, что одним из подразделений, действующих для обороны в Курской области, является специализированный мотострелковый полк, сформированный из личного состава Воздушно-космических сил. Он был сформирован в мае 2024 года и подчиняется Северной группировке войск России.

В целом в состав мотострелкового полка входят те, кто ранее занимал специальные должности, такие как операторы РЛС раннего предупреждения и операторы тяжелых бомбардировщиков дальней авиации.

Разведчики предполагают, что отвлечение личного состава от этих ранее приоритетных сфер, вероятно, свидетельствует о постоянном дефиците кадров в России. Используя их в качестве пехоты, Россия может уменьшить способность вновь вернуть под контроль территории Курской области.

Россия продолжает развивать новые подразделения и набирать больше личного состава для поддержки своего подхода к массовой изнурительной войне против Украины. Высокие показатели потерь, возникающих в результате этого, означают, что России необходимо постоянно пополнять личный состав пехоты на передовой, что почти наверняка продолжит ограничивать способность России формировать подразделения с высоким потенциалом",

– говорится в сообщении разведки.