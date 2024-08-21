Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії 21 серпня.

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Росія перекидає космічні війська на Курщину

Посилаючись на звіт російського розслідувального видання "Важливі історії", розвідка Британії повідомляє, що одним із підрозділів, які діють для оборони у Курській області, є спеціалізований мотострілковий полк, сформований з особового складу Повітряно-космічних сил. Він був сформований у травні 2024 року і підпорядковується Північному угрупованню військ Росії.

Загалом до складу мотострілецького полку входять ті, хто раніше обіймав спеціальні посади, такі як оператори РЛС раннього попередження та оператори важких бомбардувальників дальньої авіації.

Розвідники припускають, що відволікання особового складу від цих раніше пріоритетних сфер, ймовірно, свідчить про постійний дефіцит кадрів у Росії. Використовуючи їх у ролі піхоти, Росія може зменшити спроможність знову повернути під контроль території Курської області.

Росія продовжує розвивати нові підрозділи та набирати більше особового складу для підтримки свого підходу до масової виснажливої війни проти України. Високі показники втрат, що виникають внаслідок цього, означають, що Росії необхідно постійно поповнювати особовий склад піхоти на передовий, що майже напевно продовжить обмежувати здатність Росії формувати підрозділи із вищим потенціалом",

– ідеться у повідомленні розвідки.