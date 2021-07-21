Представители компании-перевозчика извинились за вынужденную задержку. В телеграме железной дороги обнародовали список поездов, которые не успели прибыть по расписанию.
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По состоянию на 14:30 задерживаются следующие рейсы:
- №282 Хмельницкий – Геническ – на 2 часа;
- №15 Харьков – Рахов – на 1 час 30 минут;
- №70 Львов – Мариуполь – на 45 минут.
Кроме этого, непогода задержала пригородные поезда:
- №6331 Покровск – Лозовая – на 30 минут;
- №6235 Славянск – Изюм – на 1 час 25 минут.
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