Представители компании-перевозчика извинились за вынужденную задержку. В телеграме железной дороги обнародовали список поездов, которые не успели прибыть по расписанию.

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По состоянию на 14:30 задерживаются следующие рейсы:

№282 Хмельницкий – Геническ – на 2 часа;

№15 Харьков – Рахов – на 1 час 30 минут;

№70 Львов – Мариуполь – на 45 минут.

Кроме этого, непогода задержала пригородные поезда:

№6331 Покровск – Лозовая – на 30 минут;

№6235 Славянск – Изюм – на 1 час 25 минут.

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