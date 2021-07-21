Представники компанії-перевізника вибачилися за вимушену затримку. У телеграмі залізниці оприлюднили список поїздів, які не встигли прибути за розкладом.

До теми Розкрадання в Укрзалізниці: Дубневича зможуть судити аж у 2022 році

Станом на 14:30 затримуються такі рейси:

№282 Хмельницький — Генічеськ, на 2 години;

№15 Харків — Рахів, на 1 годину 30 хвилин;

№70 Львів — Маріуполь, на 45 хвилин.

Окрім цього, негода затримала приміські поїзди:

№6331 Покровськ — Лозова, на 30 хвилин;

№6235 Слов'янськ — Ізюм, на 1 годину 25 хвилин.

Негода в Україні: останні новини