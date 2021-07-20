Найбільш потужними були опади на Лівому березі. Центр та Правий берег столиці майже не постраждали.

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Як повідомили місцеві мешканці, внаслідок негоди потоки води хлинули до підземного переходу на станції метро "Позняки".

Станцію рятують мішками з піском

Через досить велику кількість опадів та особливості ландшафту з'явилася загроза підтоплення самої станції підземки.

Аби не допустити цього, комунальники та працівники метро почали виставляти на сходах мішки з піском. Щоб створити воді фізичну перешкоду.

Жителям густонаселеного району доводиться ходити по калюжах.

Рівень води у переході доки не сягнув критичної відмітки.

Чи затопило інші переходи та ділянки проїзної частини, наразі невідомо. Втім, місцевість Лівого берега Києва значно відрізняється від Правого та не сприяє виникненню потопів із серйозними наслідками.

Дивіться відео підтоплення переходу на станції метро "Позняки" у Києві:

Станцію захистять не тільки мішки

Окрім кустарних способів боротьби з наслідками стихії, кожна станція підземки обладнана гермозатвором. Один з таких 19 липня використовували працівники метро на "Берестейській".

За словами керівника КП Київський метрополітен Віктора Брагінського, гермозатвори мають захищати пасажирів та інфраструктуру не тільки від військових дій, але й від стихій.

Перевірки та тестування гермозатворів проходять на кожній станції щодоби, які тільки метро закривають на ніч.

Дивіться відео про роботу гермозатворів у метро Києва: