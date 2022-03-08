Перед гибелью экипаж танка Героя Украины Виталия Сапыла уничтожил 30 единиц вражеской техники
8 марта 2022 , 13:09Читати новину українською
Источник:Минобороны
На Киевщине после налета авиации погиб украинский военный Виталий Сапыло. Перед гибелью его экипаж нанес значительный урон орде.
Герои не умирают
В Минобороны сообщили, что в боях с российско-фашистскими войсками экипаж танка Сапыла уничтожил три десятка российской техники.
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К сожалению, военный получил ранение, несовместимое с жизнью.
Заметим, что Сапыло – воспитанник футбольного клуба Карпаты. Лейтенанту посмертно присвоили звание Героя Украины.
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