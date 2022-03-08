Перед гибелью экипаж танка Героя Украины Виталия Сапыла уничтожил 30 единиц вражеской техники

На Киевщине после налета авиации погиб украинский военный Виталий Сапыло. Перед гибелью его экипаж нанес значительный урон орде.

Герои не умирают

В Минобороны сообщили, что в боях с российско-фашистскими войсками экипаж танка Сапыла уничтожил три десятка российской техники.

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К сожалению, военный получил ранение, несовместимое с жизнью.

Заметим, что Сапыло – воспитанник футбольного клуба Карпаты. Лейтенанту посмертно присвоили звание Героя Украины.

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