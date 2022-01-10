Генсекретарь НАТО и вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции пообщаются 10 января.

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Заседание комиссии состоится перед рядом встреч:

  • переговоры США и России относительно Украины в Женеве 10 января;
  • встреча Совет Россия – Североатлантический Альянс 12 января;
  • заседание Постоянного совета ОБСЕ 13 января.

Переговоры США и России: что известно

  • Соединенные Штаты и Россия проведут переговоры из-за "гарантий безопасности", которые выдвинули в Кремле.
  • В переговорах не будут участвовать Джо Байден и Путин. Делегацию Кремля возглавляет Рябков. От США руководит Госдеп, и участвуют представители Пентагона и Совета нацбезопасности.
  • Переговоры состоятся по трем дипломатическим каналам. Сначала – прямые переговоры представителей стран. 12 января – заседание Совета НАТО – Россия. После этого – формат Россия – ОБСЕ.

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