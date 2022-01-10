Что означает ультиматум президента России Владимира Путина относительно нерасширения НАТО и отказ от Украины, и решится ли глава Белого дома Джозеф Байден пойти на такие уступки – в комментарии сайту 24 канала рассказал политолог и глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Чего хочет Кремль

Президент России Владимир Путин во время разговора с Джозефом Байденом 7 декабря 2021 года заявил, что требует от НАТО "гарантии безопасности". Глава Белого дома ответил, что никто не имеет права диктовать Альянсу, кто может быть его членом.

О чем говорится в документе "Соглашение о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов Североатлантического договора", которое передали Вашингтону, содержит 9 статей. Одно из требований – НАТО должно письменно отметить, что не будет расширяться, в том числе не будет присоединять Украину. Также Кремль требует отказаться "от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Закавказья, Восточной Европы и Центральной Азии" и от военных учений на определенном расстоянии от границ России и стран НАТО.

В Женеве 10 января состоятся переговоры американских и российских официальных лиц по безопасности. Однако основной темой все же называют скопление российских войск на границе с Украиной. 12 января также запланированы встречи представителей России с членами НАТО, а 13 января ожидаются переговоры в более широком кругу – при участии Москвы, Вашингтона и ряда европейских стран.

С Украиной придется считаться

Владимир Фесенко уверен, что главная цель этих консультаций США и НАТО – снизить риски военной агрессии России против Украины, поэтому мнение украинцев будет приниматься во внимание. Он подчеркнул, что без Украины не может быть принято ни одно решение по минским соглашениям.

Политолог объяснил, что также нужно согласие украинского общества, а не только политического руководства.

Приведу пример. Порошенко согласился на Минские соглашения и что? Он даже пытался выполнить это, особенно норму, которую очень хочет Путин, – закрепление особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины. Порошенко попытался это сделать, но что из этого вышло, мы помним. Затем он отказался от дальнейших попыток выполнить это. Владимир Фесенко Политолог и глава Центра прикладных политических исследований "Пента"

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Публичных уступок не будет

Фесенко уверен, что публичных заявлений НАТО относительно уступок РФ ждать не стоит, ведь такой ход будет проигрышем США, в частности, самого Джо Байдена.

Но мы помним, что было в 2008 году, когда было давление со стороны России относительно перспектив предоставления Украине и Грузии ПДЧ относительно членства. Все это закончилось тем, что Украине и Грузии не предоставили ПДЧ, но записали, что такое право они имеют,

– напомнил политолог.

По мнению эксперта, НАТО и РФ могут искать компромиссные варианты. Однако добавил он, односторонних уступок от Запада не будет.

Путин требует от НАТО забыть об Украине / Фото из архива сайта 24 канала

Переговоры с Россией: коротко

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил, что переговоры между США и Россией по вопросам безопасности в Женеве состоятся 10 января.

В то же время заседание Совета Россия – НАТО состоится 12 января. В Альянсе призвали Москву учитывать обеспокоенность западных государств относительно ситуации вблизи украинской границы.

Глава МИД России Сергей Лавров сделал громкое заявление касательно переговоров с Альянсом. Москва отправит туда своих военных. Якобы именно так будут требовать "гарантии безопасности".

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