Що означає ультиматум президента Росії Володимира Путіна щодо нерозширення НАТО й відмову від України та чи наважиться очільник Білого дому Джозеф Байден піти на такі поступки – в коментарі сайту 24 каналу розповів політолог та голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Чого хоче Кремль

Президент Росії Володимир Путін під час розмови з Джозефом Байденом 7 грудня 2021 року заявив, що вимагає від НАТО "гарантії безпеки". Очільник Білого дому відповів, що ніхто не має права диктувати Альянсу, хто може бути його членом.

Про що йдеться у документі "Угода про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів Північноатлантичного договору", яку передали Вашингтону, містить 9 статей. Одна з вимог – НАТО має письмово зазначити, що не буде розширюватися, в тому числі не приєднуватиме Україну. Також Кремль вимагає відмовитися від "ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Закавказзя, Східної Європи, та Центральної Азії" та військових навчань на певній відстані від кордонів Росії та країн НАТО.

У Женеві 10 січня відбудуться переговори американських та російських офіційних осіб з безпеки. Однак основною темою все ж називають скупчення російських військ на кордоні з Україною. 12 січня також заплановані зустрічі представників Росії з членами НАТО, а 13 січня очікуються перемовини у ширшому колі – за участі Москви, Вашингтона та кількох європейських країн.

З Україною доведеться рахуватися

Володимир Фесенко впевнений, що головна мета цих консультацій США і НАТО – знизити ризики військової агресії Росії проти України, тому думка українців братиметься до уваги. Він наголосив, що без України не може бути ухвалене жодне рішення щодо мінських угод.

Політолог пояснив, що також потрібна згода українського суспільства, а не лише політичного керівництва.

Наведу приклад. Порошенко погодився на мінські угоди й що? Він навіть намагався виконати це, особливо норму, яку дуже хоче Путін, – закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України. Порошенко спробував це зробити, але що з цього вийшло, – ми пам'ятаємо. Потім він відмовився від подальших спроб виконати це. Володимир Фесенко Політолог та голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента"

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Публічних поступок не буде

Фесенко впевнений, що публічних заяв НАТО щодо поступок РФ чекати не варто, адже такий хід буде програшем США, зокрема, самого Джо Байдена.

Але ми пам'ятаємо, що було у 2008 році, коли був тиск з боку Росії щодо перспектив надання Україні та Грузії ПДЧ щодо членства. Все це закінчилося тим, що Україні та Грузії не надали ПДЧ, але записали, що таке право вони мають,

– нагадав політолог.

На думку експерта, НАТО та РФ можуть шукати компромісні варіанти. Проте, додав він, односторонніх поступок від Заходу не буде.

Путін вимагає від НАТО забути про Україну / Фото з архіву сайту 24 каналу

Перемовини з Росією: коротко

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков підтвердив, що переговори між США та Росією з питань безпеки у Женеві відбудуться 10 січня.

Водночас засідання Ради Росія – НАТО відбудеться 12 січня. В Альянсі закликали Москву зважати на стурбованість західних держав щодо ситуації поблизу українського кордону.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров зробив гучну заяву щодо перемовин з Альянсом. Москва відправить туди своїх військових. Мовляв, саме так вимагатимуть "гарантії безпеки".