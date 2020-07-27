Перед разговором с Зеленским Путин заявил о планах усилить морской флот
Президент России Владимир Путин заявил о планах усилить военно-морской флот гиперзвуковым оружием. По словам российского лидера, это оружие не будет иметь аналогов в мире.
О своих планах Владимир Путин заявил во время военно-морского парада в Санкт-Петербурге, пишет сайт российского президента.
К слову Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: о чем говорили
Он заявил, что Россия будет усиливать свои военные потуги на море за счет "широкого применения передовых цифровых технологий".
Это будут гиперзвуковые ударные комплексы, которые не имеют аналогов в мире. Также это беспилотные подводные аппараты, эффективные средства обороны,
– отметил российский президент.
Российские СМИ предполагают, что говорится о гиперзвуковой подводной ракете "Циркон". Военно-морской флот России именно перешел к завершающей стадии ее испытаний.
Интересно, что свое заявление Владимир Путин озвучил в тот же день, когда у него был разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Через несколько часов после парада президенты обсуждали мир на Донбассе.
Почему это важно для Украины
- После оккупации Крыма основные потуги своего флота в Черном море Россия сосредоточила именно на украинском полуострове. Там происходит постоянная милитаризация.
- Многие западные эксперты в один голос говорят о намерениях Кремля атаковать Украину с юга, а также о мечтах Путина по захвату всего Юга Украины.
- В случае, если такая атака действительно состоится, а также если она будет происходить с моря, новое российское оружие может быть применено против Украины.