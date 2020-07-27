Президент России Владимир Путин заявил о планах усилить военно-морской флот гиперзвуковым оружием. По словам российского лидера, это оружие не будет иметь аналогов в мире.

О своих планах Владимир Путин заявил во время военно-морского парада в Санкт-Петербурге, пишет сайт российского президента.

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Он заявил, что Россия будет усиливать свои военные потуги на море за счет "широкого применения передовых цифровых технологий".

Это будут гиперзвуковые ударные комплексы, которые не имеют аналогов в мире. Также это беспилотные подводные аппараты, эффективные средства обороны,

– отметил российский президент.

Российские СМИ предполагают, что говорится о гиперзвуковой подводной ракете "Циркон". Военно-морской флот России именно перешел к завершающей стадии ее испытаний.

Интересно, что свое заявление Владимир Путин озвучил в тот же день, когда у него был разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Через несколько часов после парада президенты обсуждали мир на Донбассе.

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