Президент Росії Володимир Путін заявив про плани посилити військово-морський флот гіперзвуковою зброєю. За словами російського лідера, ця зброя не матиме аналогів у світі.

Про свої плани Володимир Путін заявив під час військово-морського параду в Санкт-Петербурзі, пише сайт російського президента.

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Він заявив, що Росія посилюватиме свої військові потуги на морі за рахунок "широкого застосування передових цифрових технологій".

Це будуть гіперзвукові ударні комплекси, які не мають аналогів в світі. Також це безпілотні підводні апарати, найефективніші засоби оборони,

– зазначив російський президент.

Російські ЗМІ припускають, що мовиться про гіперзвукову підводну ракету "Циркон". Військово-морський флот Росії саме перейшов до завершальної стадії її випробувань.

Цікаво, що свою заяву Володимир Путін озвучив того ж дня, коли в нього була розмова з Президентом України Володимиром Зеленським. Через кілька годин після параду президенти обговорювали мир на Донбасі.

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