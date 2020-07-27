Перед розмовою з Зеленським Путін заявив про плани посилити морський флот
Президент Росії Володимир Путін заявив про плани посилити військово-морський флот гіперзвуковою зброєю. За словами російського лідера, ця зброя не матиме аналогів у світі.
Про свої плани Володимир Путін заявив під час військово-морського параду в Санкт-Петербурзі, пише сайт російського президента.
До слова Зеленський провів телефонну розмову з Путіним: про що говорили
Він заявив, що Росія посилюватиме свої військові потуги на морі за рахунок "широкого застосування передових цифрових технологій".
Це будуть гіперзвукові ударні комплекси, які не мають аналогів в світі. Також це безпілотні підводні апарати, найефективніші засоби оборони,
– зазначив російський президент.
Російські ЗМІ припускають, що мовиться про гіперзвукову підводну ракету "Циркон". Військово-морський флот Росії саме перейшов до завершальної стадії її випробувань.
Цікаво, що свою заяву Володимир Путін озвучив того ж дня, коли в нього була розмова з Президентом України Володимиром Зеленським. Через кілька годин після параду президенти обговорювали мир на Донбасі.
Чому це важливо для України
- Після окупації Криму основні потуги свого флоту в Чорному морі Росія зосередила саме на українському півострові. Там відбувається постійна мілітаризація.
- Багато західних експертів в один голос говорять про наміри Кремля атакувати Україну з півдня, а також про мрії Путіна щодо захоплення усього Півдня України.
- У разі, якщо така атака справді відбудеться, а також якщо вона відбуватиметься з моря, нова російська зброя може бути застосована проти України.