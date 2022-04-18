Перед "референдумом": россияне планируют массовые и жесткие зачистки в Херсоне

Российские оккупанты очень спешат с тем, чтобы объявить Херсонскую область "независимой республикой". Сделать это захватчики стремятся несмотря на полное отсутствие желания большинства местных жителей отделяться от Украины.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, российские оккупанты все время проводили только начальную подготовку к установлению полного контроля над Херсоном. Зверства, чистки и мародерство в городе были несистемными.

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Жертвами российского нашествия на захваченной извергами Херсонщине становились в основном проукраинские активисты, ветераны АТО/ООС и их семьи, которые не успели уехать.

Готовят огромные чистки

В рамках подготовки к "референдуму" российское военно-политическое командование решило приказать окончательно подавить сопротивление жителей областного центра.

Для этого 21 апреля оккупанты собираются провести ротацию боевиков Росгвардии в Херсоне. Тех полицейских, которые сейчас находятся в городе, заменят профильные карательные подразделения, специализирующиеся на разоблачениях и чистках.

В Москве хотят, чтобы росгвардейцы с помощью идейных боевиков ОРДЛО сделали Херсонщину регионом, где не будет ни партизанщины, ни проукраинских митингов.

Скорее всего, захватчики собираются осуществлять фильтрацию всех мужчин с последующими расстрелами или вывозом в неподконтрольный Крым тех, кто не хочет оккупации.

Само собой, будут оказывать давление рашисты и на женщин. Показательные расправы над гражданскими, нелояльными чиновниками и стражами порядка уже в ближайшее время могут стать нормой. Поскольку россиянам важно убить все ростки протестных настроений.

После "референдума" будут мобилизовать всех мужчин

Как утверждают в спецслужбах Украины, преступники из Росгвардии, которые приступят к чисткам, уже находятся в Херсонской области. Пока они собирают информацию о людях, которые должны попасть под репрессии, а также разрабатывают спецоперацию по зачистке.

Параллельно с этим в регионе уже активизировали подготовку к так называемому "референдуму". В Новой Каховке печатают бюллетени для проведения этого голосования, хотя на самом деле они, конечно, не нужны. Россияне собираются только создать картинку для телевидения и объявить о том, что "жители Херсона решили создать новую "республику".

Для того чтобы у всех на самом деле могло сложиться впечатление массовости голосований, захватчики собираются применить испытанную в Донецкую тактику: открыть только 3 или 4 избирательных участка, а также завозить массовку из Крыма.

После "референдума" российские генералы собираются ввести меры по мобилизации мужчин. На том же уровне, как это сейчас делают на оккупированном Донбассе – с тотальной "охотой" вооруженных патрулей и с перебрасыванием в районы боевых действий под стражей.

В Кремле рассматривают вариант с захватом Херсона и объявлением очередного квазиобразования как создания своеобразной буферной зоны для Крыма. Для Путина и его окружения этот регион является стратегическим. Как плацдарм для возможного наступления на другие регионы Украины, как гарантия обеспечения оккупированного полуострова водой, а также как часть сухопутного коридора в Крым.