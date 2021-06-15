Кулеба отметил, что со стороны упоминание об Украине в коммюнике выглядит, как ничего особенного. Мол, таким образом страны-члены Альянса только подтвердили приверженность решению 2008 года.

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Мы "выгрызли" упоминание о ПДЧ благодаря собственной настойчивости

Еще за пару дней до саммита упоминания о ПДЧ для Украины не было в тексте декларации. Это правда, что мы его буквально "выгрызли" в последний момент благодаря собственной настойчивости, честной беседе с НАТО и твердой поддержке ключевых наших друзей,

– пояснил Кулеба.

До 14 июня, отметил Кулеба, декларации НАТО принимались трижды – в 2014, 2016 и 2018 годах. Однако ни в одной из них о Плане действий относительно членства для Украины не вспоминали. Хотя в то время Киев уже заслуживал поддержку.

Декларация саммита в Брюсселе имеет более широкий контекст

Вчерашняя декларация имеет гораздо более широкий контекст – это по сути план действий нового НАТО, в котором США помирились с остальными союзниками и теперь с новыми силами Альянс будет работать над достижением поставленных целей, поддержкой определенных друзей, в том числе Украины, и сдерживанием определенных соперников, в том числе России,

– отметил глава МИД.

Кулеба подчеркивает, что коммюнике саммита в Брюсселе – это "очень хорошо для Украины". Однако еще лучше было бы предоставить ПДЧ в 2022 году, для этого Украина сделала достаточно реформ.

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Как отреагировал на решение саммита НАТО Зеленский

Президент Владимир Зеленский 14 июня поблагодарил партнеров-членов Альянса за поддержку. Однако он подчеркнул, что Киев хотел бы услышать о конкретных временных рамках по сближению с НАТО,