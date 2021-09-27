Перед встречей Путина и Эрдогана: Россия усилила удары в Сирии, а Турция наращивает силы

Турецкие военные увеличили количество подразделений южнее Идлиба в Сирии. Турки усиленно готовятся к старту наземной операции со стороны сил режима Башара Асада. Именно ситуация в Идлибе станет одной из главных тем встречи президента Турции Реджепа Эрдогана и главы Кремля Владимира Путина.

СМИ пишут, что усилили свои атаки на Идлиб и российские военные, выступающие на стороне сирийских властей. Именно на северо-запад Сирии Кремль направил тысячи военных.

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Эрдоган и Путин встретятся 29 сентября

Именно ситуация в Идлибе станет главной темой переговоров президентов Турции и России. Реджеп Тайип Эрдоган 29 сентября посетит Москву. При этом никаких встреч делегаций не будет, только переговоры лицом к лицу.

СМИ со ссылкой на источники сообщают: разговор будет очень серьезным и будет касаться именно нарушений договоренностей о тишине в этой сирийской провинции.

Турция поддерживает оппозиционеров в Сирии

Отметим, что Сирийскую национальную армию поддерживает Турция. Сейчас военные действуют совместно с вооруженными силами Турции – говорится о регионах, освобожденных от террористических группировок.

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