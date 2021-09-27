Перед встречей Путина и Эрдогана: Россия усилила удары в Сирии, а Турция наращивает силы
Источник:Daily Sabah
Турецкие военные увеличили количество подразделений южнее Идлиба в Сирии. Турки усиленно готовятся к старту наземной операции со стороны сил режима Башара Асада. Именно ситуация в Идлибе станет одной из главных тем встречи президента Турции Реджепа Эрдогана и главы Кремля Владимира Путина.
СМИ пишут, что усилили свои атаки на Идлиб и российские военные, выступающие на стороне сирийских властей. Именно на северо-запад Сирии Кремль направил тысячи военных.
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Эрдоган и Путин встретятся 29 сентября
Именно ситуация в Идлибе станет главной темой переговоров президентов Турции и России. Реджеп Тайип Эрдоган 29 сентября посетит Москву. При этом никаких встреч делегаций не будет, только переговоры лицом к лицу.
СМИ со ссылкой на источники сообщают: разговор будет очень серьезным и будет касаться именно нарушений договоренностей о тишине в этой сирийской провинции.
Турция поддерживает оппозиционеров в Сирии
Отметим, что Сирийскую национальную армию поддерживает Турция. Сейчас военные действуют совместно с вооруженными силами Турции – говорится о регионах, освобожденных от террористических группировок.
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Что известно об Идлибе?
Это зона деэскалации, согласно договору между Турцией и Россией в 2020 году. Однако сирийский режим регулярно нарушал договоренность о прекращении огня. В сентябре здесь погибли несколько турецких военных в результате нападения на патруль.