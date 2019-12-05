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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Перед нормандским саммитом боевики неожиданно уменьшили количество обстрелов

      19 Читати новину українською
      Сутки 4 декабря на Донбассе: враг стрелял трижды, в ВСУ без потерь / glavcom.ua

      В течение суток 4 декабря подконтрольные России боевики ощутимо уменьшили количество и интенсивность обстрелов, трижды атаковав украинские позиции. В рядах Объединенных сил обошлось без потерь.

      Враг обстреливал украинские позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает штаб Операции объединенных сил.

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      Дважды оккупанты стреляли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Оба неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

      Еще один вражеский обстрел зафиксирован в районе ответственности группировки "Восток" у Широкино. Там враг обстрелял украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      В течение ночи на 5 декабря оккупанты не проявили никакой огневой активности.

       

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      сегодня
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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