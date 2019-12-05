Перед нормандским саммитом боевики неожиданно уменьшили количество обстрелов

В течение суток 4 декабря подконтрольные России боевики ощутимо уменьшили количество и интенсивность обстрелов, трижды атаковав украинские позиции. В рядах Объединенных сил обошлось без потерь.

Враг обстреливал украинские позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает штаб Операции объединенных сил.

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Дважды оккупанты стреляли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Оба неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Еще один вражеский обстрел зафиксирован в районе ответственности группировки "Восток" у Широкино. Там враг обстрелял украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В течение ночи на 5 декабря оккупанты не проявили никакой огневой активности.