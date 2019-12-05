Перед нормандським самітом бойовики неочікувано зменшили кількість обстрілів
Протягом доби 4 грудня підконтрольні Росії бойовики відчутно зменшили кількість та інтенсивність обстрілів, тричі атакувавши українські позиції. У лавах Об'єднаних сил обійшлося без втрат.
Ворог обстрілював українські позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.
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Двічі окупанти стріляли в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Обидва неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Ще один ворожий обстріл зафіксовано у районі відповідальності угруповання "Схід" біля Широкиного. Там ворог обстріляв українські позиції з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Протягом ночі на 5 грудня окупанти не проявили жодної вогневої активності.
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