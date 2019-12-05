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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Перед нормандським самітом бойовики неочікувано зменшили кількість обстрілів

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      Доба 4 грудня на Донбасі: ворог стріляв тричі, у ЗСУ без втрат / glavcom.ua

      Протягом доби 4 грудня підконтрольні Росії бойовики відчутно зменшили кількість та інтенсивність обстрілів, тричі атакувавши українські позиції. У лавах Об'єднаних сил обійшлося без втрат.

      Ворог обстрілював українські позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

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      Двічі окупанти стріляли в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Обидва неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

      Ще один ворожий обстріл зафіксовано у районі відповідальності угруповання "Схід" біля Широкиного. Там ворог обстріляв українські позиції з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Протягом ночі на 5 грудня окупанти не проявили жодної вогневої активності.

       

      Зеленський проведе закрите засідання РНБО напередодні нормандської зустрічі
      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики
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