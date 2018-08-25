Перед носом у агрессора появилось яркое напоминание об убитом враге Путина
Накануне в столице Литвы Вильнюсе перед посольством России был торжественно открыт сквер, который переименовали в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова.
Об этом написал министр иностранных дел страны Линас Линкявичус в своем Twitter.
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По его словам, Немцов – "символ российских демократических сил", которые несколько десятилетий назад помогли Литве обрести независимость.
"Этот сквер назван именем Бориса Немцова не только потому, что Немцов был большим другом Литвы, но и потому что ценности, за которые он боролся, – мир, демократия, права человека, свобода – это универсальные ценности. И все мы хотим жить в мире, где преобладают эти ценности", – заметил, со своей стороны, во время церемонии мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, передает DW.
Дочь политика Жанна Немцова также была присутствующей на мероприятии и поблагодарили литовские власти за такой шаг.
Как подчеркнула она, ее отец "в отличии от многих очень правильно понимал момент и описывал настоящее", а также "имел видением того, как будет развиваться ситуация".
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К слову, ранее сквер перед российским посольством в Вильнюсе имел другое название, а решение о его переименовании городской совет принял 23 мая. Уже 10 июня в столице Литвы у диппредставительства РФ открыли мемориальную табличку с названием сквера.
Российское посольство располагается в Жверинаси – историческом районе литовской столицы, на северо-западе от центра.
Напомним, ранее 24 канал сообщал, что сквер в честь Бориса Немцова должен появиться в Киеве на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта. Вблизи него также располагается Посольство РФ в Украине.
Кроме того, в начале марта в Москве на доме, где проживал оппозиционер, установили мемориальную таблицу его памяти. Произошло это через три года после убийства Немцова.