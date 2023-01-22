Об этом в эфире 24 Канала заявил журналист InformNapalm в Германии Антон Павлушко. По его мнению, Германия сделает правильный выбор, но это будет продолжаться дольше, чем мы надеялись.
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По словам Павлушко, проблема Украины в том, что она не одна в мире нуждается в танках. К примеру, Польша сейчас постепенно отказывается от немецких танков и переходят на корейские машины и американские Abrams. Для Германии это означает утрату большого рынка.
Немцы почти полностью контролировали европейский рынок, а сейчас начинают его терять. Это большое геополитическое поражение Германии. Так же Норвегия сейчас выбирает между новыми Leopard 2A7 или теми же корейскими танками.
– рассказал журналист.
Павлушко считает, что когда европейские страны передадут Украине сотни танков, часть из которых будут потеряны в боях, на пустой рынок смогут зайти другие производители. Германия потеряет объединенный европейский рынок танков.
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Собрать "зоопарк"
Еще одной из проблем является унификация поставляемых танков, ведь у Leopard 2 существует несколько версий.
Все говорят о Leopard 2A4, их, мол, больше в Европе. Но если начинать собирать по всем странам, то там выходит не так много, до нескольких сотен единиц этой версии. Из разных стран поступят разных модификаций,
– объяснил журналист.
По его мнению, неизвестно, есть ли техническая возможность создать объединенный батальон из испанских, польских, финских танков. Кроме того, нам вряд ли передадут последнюю и дорогую версию Leopard 2A7.
"Немцы, наверное, очень не хотели бы передавать лучшие свои версии, поэтому нужно выбирать из каких-то предпоследних. И там большой "зоопарк" этих версий, их количественно не так много – даже не сотни штук каждой версии, а десятки", – считает Павлушко .
Антиамериканизм немцев
Журналист считает, что у немцев есть устойчивый если не пророссийский вектор, то антиамериканизм. Они пытаются делать из себя отдельную политическую силу и, как представители ЕС, играть против другого полюса мира – Америки.
С украинской точки зрения они играют за счет наших бойцов, скорую украинскую победу. Но слушайте, это такая real politics, они играют в собственную игру,
– объяснил Павлушко.
Журналист InformNapalm уверен, что Украина, в конце концов, получит немецкие танки после еще нескольких "Рамштайнов" или разговоров американцев с европейцами на эту тему.
Передача вооружения Украине: важные новости
- Италия и Франция вскоре могут усилить противовоздушную оборону Украины. Обе страны заканчивают подготовку комплекса ПВО SAMP/T.
- Вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель заявил, что страны коалиции не пришли к согласию по передаче танков из-за позиции Германии.
- Премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что допускает создание коалиции для предоставления современных танков без участия Германии. Он подчеркнул, что Польша не будет пассивно наблюдать, как Украина истекает кровью.