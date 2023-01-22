Об этом в эфире 24 Канала заявил журналист InformNapalm в Германии Антон Павлушко. По его мнению, Германия сделает правильный выбор, но это будет продолжаться дольше, чем мы надеялись.

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По словам Павлушко, проблема Украины в том, что она не одна в мире нуждается в танках. К примеру, Польша сейчас постепенно отказывается от немецких танков и переходят на корейские машины и американские Abrams. Для Германии это означает утрату большого рынка.

Немцы почти полностью контролировали европейский рынок, а сейчас начинают его терять. Это большое геополитическое поражение Германии. Так же Норвегия сейчас выбирает между новыми Leopard 2A7 или теми же корейскими танками.

– рассказал журналист.

Павлушко считает, что когда европейские страны передадут Украине сотни танков, часть из которых будут потеряны в боях, на пустой рынок смогут зайти другие производители. Германия потеряет объединенный европейский рынок танков.

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Собрать "зоопарк"

Еще одной из проблем является унификация поставляемых танков, ведь у Leopard 2 существует несколько версий.

Все говорят о Leopard 2A4, их, мол, больше в Европе. Но если начинать собирать по всем странам, то там выходит не так много, до нескольких сотен единиц этой версии. Из разных стран поступят разных модификаций,

– объяснил журналист.

По его мнению, неизвестно, есть ли техническая возможность создать объединенный батальон из испанских, польских, финских танков. Кроме того, нам вряд ли передадут последнюю и дорогую версию Leopard 2A7.

"Немцы, наверное, очень не хотели бы передавать лучшие свои версии, поэтому нужно выбирать из каких-то предпоследних. И там большой "зоопарк" этих версий, их количественно не так много – даже не сотни штук каждой версии, а десятки", – считает Павлушко .

Антиамериканизм немцев

Журналист считает, что у немцев есть устойчивый если не пророссийский вектор, то антиамериканизм. Они пытаются делать из себя отдельную политическую силу и, как представители ЕС, играть против другого полюса мира – Америки.

С украинской точки зрения они играют за счет наших бойцов, скорую украинскую победу. Но слушайте, это такая real politics, они играют в собственную игру,

– объяснил Павлушко.

Журналист InformNapalm уверен, что Украина, в конце концов, получит немецкие танки после еще нескольких "Рамштайнов" или разговоров американцев с европейцами на эту тему.

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