Про це в ефірі 24 Каналу заявив журналіст InformNapalm у Німеччині Антон Павлушко. На його думку, Німеччина зробить правильний вибір, але це триватиме довше, ніж ми сподівалися.

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За словами Павлушка, проблема України в тому, що вона не одна у світі потребує танків. Наприклад, Польща наразі поступово відмовляється від німецьких танків і переходять на корейські машини та американські Abrams. Для Німеччини це означає втрату величезного ринку.

Німці майже повністю контролювали європейський ринок, а зараз починають його втрачати. Це велика геополітична поразка Німеччини. Так само Норвегія зараз обирає між новими Leopard 2A7 або тими ж корейськими танками,

– розповів журналіст.

Павлушко вважає, що коли європейські країни передадуть Україні сотні танків, частина з яких буде втрачено в боях, на порожній ринок зможуть зайти інші виробники. Німеччина втратить об'єднаний європейський ринок танків.

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Зібрати "зоопарк"

Ще однією з проблем є уніфікація танків, що постачаються, адже у Leopard 2 існує кілька версій.

Всі говорять про Leopard 2A4, їх, мовляв, дещо більше в Європі. Але якщо починати збирати по всіх країнах, то там виходить не так і багато, до декількох сотень одиниць цієї версії. З різних країн надійдуть різних модифікацій,

– пояснив журналіст.

На його думку, не відомо, чи є технічна можливість створити об'єднаний батальйон з іспанських, польських, фінських танків. Крім того, нам навряд чи передадуть останню та найдорожчу версію Leopard 2A7.

"Німці, мабуть, дуже не хотіли б передавати найкращі свої версії, тож треба обирати з якихось передостанніх. І там великий "зоопарк" цих версій, їх кількісно не так багато – навіть не сотні штук кожної версії, а десятки", – вважає Павлушко.

Антиамериканізм німців

Журналіст вважає, що у німців є стійкий якщо не проросійський вектор, то антиамериканізм. Вони намагаються робити з себе окрему політичну силу і, як представники ЄС, грати проти іншого полюсу світу – Америки.

З української точки зору вони граються за рахунок наших бійців, швидкої української перемоги. Але слухайте, це така real politics, вони грають у власну гру,

– пояснив Павлушко.

Журналіст InformNapalm впевнений, що Україна врешті-решт отримає німецькі танки після ще кількох "Рамштайнів" або розмов американців з європейцями на цю тему.

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