Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни. По его словам, Италия готовит шестой пакет военной помощи Украине, в который входят системы ПВО.

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Италия готовит 6 пакет военной помощи Украине

"В сотрудничестве с Францией мы завершаем отправку SAMP/T, и, кроме того, планируются другие действия, которые мы не разглашаем", – сказал министр.

Таяни отметил, что Италия предоставила Украине уже 5 пакетов военной помощи на сумму около 1 миллиарда евро.

Кроме того, он подчеркнул, что Италия "поддерживает все способы достижения справедливого мира в Украине", который возможен только в случае восстановлении территориальной целостности страны.

"Для союзников Украины вполне понятно, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь этой нации в борьбе за независимость", – резюмировал глава МИД Италии.

Что известно о ПВО SAMP/T для Украины

В конце 2022 года Украина обратилась к Франции с просьбой о поставках системы ПВО SAMP/T. В правительстве заявили, что эта система поможет бороться с вражескими беспилотниками.

После этого в январе 2023 года появилась информация, что США попросили Италию отправить SAMP/T в Украину. Схема, по которой должна быть передана батарея, очень сложная. По слухам, батарея будет состоять из "кусочков" итальянской системы и "кусочков" французской системы.

Впоследствии премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла решение передать Украине батарею ЗРК SAMP/T. При этом следует отметить, что в Италии имеется всего 5 батарей SAMP/T. Одна из батарей развернута в Кувейте.

Батарея ЗРК SAMP/T основана на перехватчике ASTER 30 Block 1 и является эффективной системой преимущественно против:

крылатых ракет,

противорадиолокационных ракет,

больших беспилотников.

Также она имеет ограниченный антибалистический потенциал против ракет малой дальности. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявлял, что для ликвидации баллистических целей лучше всего применять SAMP-T. Он сказал, что SAMP-T в полтора или два раза лучше, чем Patriot, если говорится о попадании по баллистическим целям.